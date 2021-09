Umfrage: Wie bewertet ihr die Transfertätigkeiten von 96 in diesem Sommer?

Es lässt sich nicht anders sagen: Bei 96 ist in diesem Sommer in puncto Transfers eine Menge los gewesen. Im Schnelldurchlauf: Zieler kommt zurück, Weinkauf nicht. Neu an Bord sind Kerk, Stolze und Ernst, später kommen erst noch Dehm, Börner und Beier, dann Krajnc, Ondoua, Trybull sowie Hinterseer dazu. Verlassen haben den Klub: Bijol, Ratajczak, Schindler, Tarnat, Esser, Hübers, Haraguchi, Elez, Stehle, Basdas, Falette und schließlich auch noch Ducksch. Kann man (mal wieder) einen Umbruch nennen.

Viele Personalien waren erwartbar, andere kamen hingegen überraschend - auf beiden Seiten, auf der der Zu- wie auch der Abgänge. Sportdirektor Marcus Mann und Trainer Jan Zimmermann, beide ebenfalls neu an Bord bei den Roten, haben den Kader ungefähr einmal halb durchgetauscht. Unabhängig vom bisher (ausgebliebenen) sportlichen Erfolg: Wie bewertet ihr die Transfertätigkeiten von 96 in diesem Sommer?