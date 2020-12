User-Aufstellung: Welcher 96-Startelf würdet ihr beim HSV das Vertrauen schenken?

Klappt's ausgerechnet im Nordduell beim so hoch gehandelten, aber zuletzt (ebenfalls) schwächelnden HSV? Hannover 96 will, frei nach Thomas Doll, endlich den Bock umstoßen und auswärts punkten. Weil das zuletzt auch zu Hause nicht mehr so richtig geklappt hat, sind die Roten im Klassement ziemlich weit unten angekommen, vom Aufstieg ist nur noch die Rede, wenn die Rede davon ist, dass der Aufstieg kein Thema mehr ist.

Trainer Kenan Kocak wird umstellen, allein schon, weil Simon Falette gesperrt ist. Auch hinter dem Einsatz von Philipp Ochs steht ein großes Fragezeichen, Linton Maina und Timo Hübers fehlen weiterhin - und Marvin Ducksch trifft einfach nicht mehr. Würdet ihr ihn im Volksparkstadion trotzdem wieder von Anfang an bringen? Oder mal einen Simon Stehle zu Beginn aufs Feld schicken? Und was ist eigentlich mit Patrick Twumasi?