User-Aufstellung: Mit welcher Elf soll Hannover 96 gegen Bochum beginnen? 

Kann sich Hannover 96 mit einem Sieg von seinen Fans verabschieden? Nun, in Zeiten von Covid-19 und Geisterspielen passt diese Frage nur bedingt, denn die HDI-Arena wird auch zum Saisonabschluss gegen den VfL Bochum gähnend leer sein. Die Anhänger der Roten können am Sonntag wieder nur im Fernsehen verfolgen, in welcher Form sich ihr Team diesmal präsentiert.

Kenan Kocak hat in personeller Hinsicht die Qual der Wahl: Bis auf Sebastian Jung haben alle Spieler trainiert. Festgelegt hat sich der 96-Trainer im Vorfeld schon darauf, dass Ersatztorhüter Martin Hansen als Dankeschön zu seinem Einsatz kommt, Michael Ratajczak war in Aue bereits an der Reihe gewesen. Aber wie würdet ihr die Mannschaft aufstellen?