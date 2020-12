User-Aufstellung: Wen würdet ihr gegen Heidenheim auf das Feld schicken?

Nach der am Ende erfolgreichen Zitterpartie gegen den HSV am vergangenen Samstag, geht es für Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim um die nächsten Zweitliga-Punkte. Können sich die Roten wieder weiter in der Tabelle nach oben arbeiten? Wie würde eure Startelf gegen den Tabellensiebten aussehen?