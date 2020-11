User-Aufstellung: Mit welcher Elf würdet ihr 96 gegen Aue starten lassen?

Erzgebirge Aue ist am Samstag zu Gast in der HDI-Arena. Anstoß für die Partie des 7. Spieltags in der 2. Bundesliga ist um 13 Uhr - und eigentlich ist klar: Hannover 96 wird diese Begegnung für sich entscheiden, schließlich hat die Mannschaft von Kenan Kocak zu Hause im bisherigen Saisonverlauf immer ihr schönes Gesicht gezeigt.

Zu Hause hui, auswärts pfui - so darf es am Samstag gern bleiben, danach muss sich in der Fremde aber definitiv etwas tun. Die Gäste aus Sachsen werden die Punkte allerdings nicht kampflos abliefern, so klar ist ein Heimsieg natürlich nicht. Würdet ihr personell etwas verändern nach dem schwachen Auftritt in Fürth? Und wer soll hinten links verteidigen, wo es doch stark nach einem Ausfall von Niklas Hult aussieht?