User-Aufstellung: Wie würdet ihr Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf aufstellen?

Mit welcher Mission soll Hannover 96 die Mission Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf angehen? Es wäre der dritte in der noch jungen Saison in der 2. Bundesliga. Kenan Kocak hat abgesehen von Torhüter Martin Hansen (Aufbautraining nach Handverletzung) die Qual der Wahl. Linton Maina, der aufgrund eines grippalen Infekts zuletzt pausieren musste, steigt am Donnerstag wieder ins Training ein.

Unabhängig davon, welches Personal der Trainer der Roten letztlich ins Rennen schickt, ist aber auch klar, dass vor allem die Leistung eine ganz andere sein muss als zuletzt bei der doch eher ernüchternden Niederlage in Paderborn (0:1). Wer soll die Chance kriegen, es besser zu machen?