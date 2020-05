User-Aufstellung: Mit welcher Elf soll Hannover 96 gegen Karlsruhe beginnen?

Kann Hannover 96 seinen Lauf fortsetzen? Drei Siege am Stück stehen für die Roten in der 2. Bundesliga aktuell zu Buche - auch die Corona-Unterbrechung und die leeren Tribünen in Osnabrück haben sie nicht von ihrem Positivtrend abbringen können. Im ersten Geisterspiel in Hannover steht die Mannschaft von Kenan Kocak vor der Hürde Karlsruher SC, Anstoß in der HDI-Arena am Mittwoch ist um 18.30 Uhr.

Die abstiegsbedrohten Badener stehen auf dem Relegationsplatz, haben nach der Zwangspause allerdings fleißig gepunktet (2:0 gegen Darmstadt, 0:0 in Bochum). Welche Elf würdet ihr ins Rennen schicken, um die Punkte in Niedersachsen zu behalten?