User-Aufstellung: Mit welcher Elf soll Hannover 96 gegen Dynamo Dresden starten?

Gegen Dynamo Dresden gibt es was wiedergutzumachen für Hannover 96 - und zugleich gilt es, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Das Schlusslicht kommt in die HDI-Arena, drei Punkte sind Pflicht. Welche Startelf würdet ihr für die Roten am Mittwoch (18.30 Uhr) ins Rennen schicken?