User-Aufstellung: Mit welcher Elf soll Hannover 96 gegen den KSC starten?

0:2 im DFB-Pokal, 3:3 und 1:1 in der 2. Bundesliga - für Hannover 96 ist in der vergangenen Spielzeit gegen den Karlsruher SC nicht viel zu holen gewesen. Laufkundschaft ist da am Samstag (13 Uhr) beim Saisonauftakt sicherlich nicht zu Gast in der HDI-Arena, wenngleich die Badener nur knapp den Gang in die Relegation vermeiden konnten.

Kenan Kocak, Coach der Roten, ist nach der gelungenen Generalprobe im Pokal in Würzburg guter Dinge: "Wir haben gut gearbeitet in den letzten Wochen - und deswegen freuen wir uns auf den Start. Wir wollen sofort da sein und die ersten Punkte einfahren." Ihr auch? Und mit welcher Startelf würdet ihr die Karlsruher an des Trainers Stelle empfangen?