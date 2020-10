User-Aufstellung: Wie würdet ihr Hannover 96 bei Greuther Fürth aufstellen?

Hannover 96 will bei Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr) den ersten Auswärtssieg der neuen Saison einfahren. Während es zu Hause bereits richtig gut läuft, stottert der Motor in der Fremde noch etwas. In der Trainingswoche hatte 96 allerdings mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, die die Aufgabe bei "spielstarken" Fürthern nicht leichter macht.

Mike Frantz und Franck Evina haben sich schwer verletzt und werden in diesem Jahr wohl nicht mehr für 96 auflaufen. Angeschlagen sind auch Timo Hübers, Simon Falette, Niklas Hult und Genki Haraguchi. Bei allen besteht jedoch eine realistische Chance, dass sie am Sonntag zum Einsatz kommen können.