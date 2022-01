Kaum Wunsch nach Rotation: So würdet ihr 96 ins Duell mit Gladbach schicken

Ein souveränes 4:0 in Norderstedt in der 1. Runde, ein ebenfalls deutliches 3:0 gegen Düsseldorf in der 2. Runde - bisher lief es für 96 in dieser Saison im DFB-Pokal richtig gut. Nun ist mit Mönchengladbach allerdings ein anderes Kaliber zu Gast, gleichwohl die Borussia in der Bundesliga bis dato hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben ist.

Gegen Düsseldorf war Maximilian Beier mit zwei späten Treffern der Matchwinner, auf die Schnelligkeit der Hoffenheim-Leihgabe bauen die SPORTBUZZER-User auch im Achtelfinale. Sie würden ihn ebenso in die Startelf beordern wie die anderen "üblichen Verdächtigen". Der Wunsch nach Rotation - er ist offensichtlich nicht sonderlich stark ausgeprägt...