User-Aufstellung: Welche Elf würdet ihr für 96 gegen Holstein Kiel aufbieten?

Eine deutliche Leistungssteigerung muss her, egal mit welchem Personal. So viel ist klar bei Hannover 96 vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr). So unklar wie nie in dieser Saison ist aber, welche Elf Kenan Kocak auflaufen lässt. Welche Spieler würdet ihr ins Rennen schicken?