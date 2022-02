Mit Ernst in der Startelf: So würdet ihr 96 gegen Darmstadt 98 spielen lassen

Nach einem erfolgreichen Start in das Jahr 2022 gab es für Hannover mit der 1:3-Niederlage in Heidenheim am vergangenen Spieltag einen Dämpfer. 96 muss aufpassen, nicht wieder tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Aktuell trennen das Team von Trainer Christoph Dabrowski gerade einmal vier Punkte vom Relegationsplatz. Die Lage in Darmstadt sieht da ganz anders aus, die Lilien spielen um den Aufstieg.

Anzeige

Personell können die Roten im Heimspiel gegen den SVD nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Sei Muroya und Marlon Sündermann fehlen, der Einsatz von Luka Krajnc ist fraglich. Mike Frantz wird nach überstandener Corona-Infektion erst seit Mittwoch zunehmend wieder belastet. In der Startelf mit dabei sein soll eurer Meinung nach Sebastian Ernst. Zuletzt kam der gebürtige Neustädter kaum zum Zug, am Sonntag soll er von Beginn an spielen. Die komplette User-Aufstellung seht ihr in der Galerie!