Mit Ennali und Ochs: So würdet ihr 96 ins Nordduell mit dem HSV schicken

Hannover 96 bittet zum Nordduell - und die große Frage in personeller Hinsicht ist: Wie viele Änderungen nimmt Interimstrainer Christoph Dabrowski an der Startelf vor? Grund genug gibt es von außen betrachtet nach dem 0:4 in Karlsruhe allemal, auf einer Position muss der Coach für ein Spiel definitiv eingreifen, da Sebastian Ernst gelbgesperrt fehlt.

Die SPORTBUZZER-User sind relativ klar in ihrer Meinung, wer den Rückkehrer gegen den HSV vertreten soll: Philipp Ochs. In der Defensive sehen sie ansonsten - wenig überraschend - keine Alternativen, alles beim Alten. In der Abteilung Attacke hingegen fordern sie weitere neue Gesichter in der Startelf...