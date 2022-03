Umbau in der Abwehr nötig: So würdet ihr 96 auf Schalke ins Rennen schicken

Es ist nicht so, dass Christoph Dabrowski aus dem Vollen schöpfen könnte vor der schwierige Auswärtsaufgabe auf Schalke. Nicht nur, dass die Form augenscheinlich nicht eben die Beste ist, auch beim Personal muss der Trainer von Hannover 96 einige Abstriche machen. Sebastian Ernst fehlt langzeitverletzt, Ersatztorhüter Martin Hansen jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Und kurzfristig sind dann noch Lawrence Ennali, Dominik Kaiser und vor allem Niklas Hult hinzukommen. Ohne es beschwören zu wollen: Wer weiß, was am Spieltag womöglich noch passiert...

Der 96-Coach muss also erneut die Defensive umbauen, vor allem die Viererkette. Wie er es handhabt, ist noch nicht bekannt. Die SPORTBUZZER-User würden Philipp Ochs links hinten bringen, er hatte den Schweden Hult auch schon in den zweiten 45 Minuten gegen Nürnberg ersetzt. Von spektakulären Rocharden halten sie offenkundig nichts...