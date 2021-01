Jetzt abstimmen: Mit welcher Elf würdet ihr 96 in Karlsruhe ins Rennen schicken?

Jaka Bijol gesperrt, Marcel Franke gesperrt, Simon Falette verletzt - vor dem Spiel in Nürnberg herrschte bei Hannover 96 in der Defensive akuter Personalmangel. Die zuvor nur sporadisch eingesetzten Baris Basdas und Josip Elez bekamen ihre Chance, nutzten sie und trugen ihren Teil zum furiosen 5:2 im Frankenland bei.

Nun kehren Bijol und Franke in den Kader zurück, aber auch in die Startelf? Das Duo war vor der Zwangspause klar gesetzt, nur wie war das noch: Never change a winning team? Wie würdet ihr handeln, wenn ihr anstelle von Coach Kocak wärt? Welche Startelf würdet ihr am Mittwoch beim KSC aufbieten?