Mit Maina und Kaiser: So würdet ihr Hannover 96 in Regensburg aufstellen

Hannover 96 will nach dem Sieg gegen den VfL Bochum am Freitagabend (18.30 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg unbedingt nachlegen. Mit weiteren drei Punkten würde das Team von Kenan Kocak wieder in die obere Tabellenhälfte klettern. Es fehlen allerdings zwei unumstrittene Stammspieler.

Stammkeeper Michael Esser und Linksverteidiger Niklas Hult stehen 96 definitiv nicht zur Verfügung. Beide zählen zu den Lichtblicken in dieser Saison und sind nur schwer zu ersetzen. Dafür kehrt Kapitän Dominik Kaiser nach seiner Gelbsperre zurück und auch Linton Maina, den ihr übrigens direkt in der Startelf sehen wollt, ist nach seiner ausgestandenen Verletzung wieder eine Alternative.