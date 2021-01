User-Aufstellung: Wie würdet ihr 96 bei Darmstadt 98 ins Rennen schicken?

"Never change a winning team!" Der Ausspruch stammt von Englands Weltmeister-Trainer von 1966, Sir Alfred Ramsey. Und er hat in den folgenden Jahrzehnten in der Fußballwelt immer wieder Verwendung gefunden. Für Hannover 96 galt er in dieser Saison nicht, Coach Kenan Kocak musste seine Startelf aufgrund von Verletzungen, Sperren oder Länderspielreisen und ihrer Folgen immer wieder aufs Neue umbauen. Auf Sieg folgte so entweder Unentschieden oder Niederlage.

Doch das könnte jetzt ein Ende haben: Die gegen Sandhausen angeschlagen ausgewechselten Jaka Bijol und Valmir Sulejmani konnten am Donnerstag ebenso trainieren wie Kingsley Schindler, der am Mittwoch leicht lädiert das Training beendete. Auch von Michael Esser oder Niklas Hult gab es nach ihrer Rückkehr in die Startelf keine Hiobsbotschaften. Heißt: Kocak kann die erste Elf unverändert lassen. Ob er es auch so handhabt? Und würdet ihr es so tun?