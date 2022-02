Börner mit vorn: So habt ihr die 96-Profis nach dem Darmstadt-Spiel benotet

Das 2:2 von Hannover 96 gegen Darmstadt 98 war ein Schritt nach vorn, die Leistung gegen die Lilien hat gestimmt, das Ergebnis gegen die offensivstarken Gäste mindestens halbwegs. So kann die Mannschaft von Christoph Dabrowski mit neuem Rückenwind an die nächste schwierige Aufgabe beim FC St. Pauli (Sonntag, 13.30 Uhr) herangehen.

Anzeige

Mit dafür verantwortlich war ganz maßgeblich ein Rückkehrer: Julian Börner sorgte nicht nur für ein Mehr an Stabilität, sondern für Gefahr nach Standards. Eine Ecke nutzte der in der Partie zuvor gelbgesperrte und schmerzlich vermisste Abwehrchef per Kopf zur zwischenzeitlichen Führung. Der Innenverteidiger war jedoch nicht allein notenbester 96-Profi...