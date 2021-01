Kompliment für Elez und Basdas: So habt ihr die 96-Profis in Nürnberg benotet

Hannover 96 hat seine Sache in Nürnberg ziemlich gut gemacht und die drei Punkte aus Franken mitgenommen. Von den SPORTBUZZER-Usern gab es auch eine passable Durchschnittsnote (2,9) für Josip Elez und Baris Basdas, die aufgrund der Personalnot in der Defensive in die Startelf gerückt waren.