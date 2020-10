Timo Hübers ist Euer Derbyheld! So habt Ihr die 96-Profis gegen Braunschweig bewertet

Er stammt aus der (erweiterten) Region, ist im NLZ der Roten fußballerisch groß geworden und gehörte beim bisher letzten Derbysieg im April 2017 als einziger Spieler des aktuellen Teams schon zum Profikader von Hannover 96. Es ist beileibe keine gewagte These, dass Timo Hübers am Samstag gegen Eintracht Braunschweig bis in die Haarspitzen motiviert gewesen ist, vielleicht noch einen Tick mehr als seine Kollegen.

Und der bodenständige Innenverteidiger, der einzig und allein abhebt, um Zweikämpfe in der Luft zu führen, hat diese Motivation umwandeln können in eine bärenstarke Leistung. Gefühlt verlor der gebürtige Hildesheimer keinen Zweikampf, präsentierte sich überlegt im Spielaufbau. Die Belohnung für den 24-Jährigen, der beim Abpfiff die Kapitänsbinde trug: SPORTBUZZER-Note 1 und Bestwert aller Derbyhelden bei der Umfrage unter den SPORTBUZZER-Usern. Doch - wenig überraschend - kamen auch seine Kollegen (sehr) gut bei Euch weg...