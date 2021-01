User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis im Spiel in Nürnberg?

Das war mal ein Ausrufezeichen: Hannover 96 machte die 2:3-Niederlage gegen den FC St. Pauli am Sonntag eindrucksvoll vergessen. 5:2 gewannen die Roten am Ende gegen den 1. FC Nürnberg, der zwischendurch noch am Ausgleich geschnuppert hatte.

Bemerkenswert: Die fünf Tore erzielten gleich fünf verschiedene Schützen. Marvin Ducksch, Timo Hübers, Genki Haraguchi sowie die eingewechselten Florent Muslija und Patrick Twumasi trafen ins Schwarze.