JETZT ABSTIMMEN: Wie benotet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Sandhausen?

Ärgerlich, da war definitiv mehr drin, aber die Form an diesem sonnigen Sonntagnachmittag leider nicht die beste: Hannover 96 hat sich zu Hause dem SV Sandhausen mit 1:2 (0:0) geschlagen geben müssen. Die Mannschaft von Jan Zimmermann konnte nicht an die Leistung anknüpfen, die sie zuletzt im Heimspiel gegen St. Pauli und in der ersten Hälfte in Kiel an den Tag gelegt hatte.

Wie habt ihr die Leistung der Roten gesehen? Wie gewohnt, könnt ihr beim SPORTBUZZER im Nachgang an ein 96-Spiel Noten verteilen und damit selbst ein Zeugnis ausstellen.