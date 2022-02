JETZT ABSTIMMEN: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Darmstadt?

Hannover startete couragiert in den ersten Durchgang, ging aber wie schon zuletzt in Heidenheim durch ein Eigentor in Rückstand. Sebastian Stolze, der für Sebastian Ernst, welcher sich beim Aufwärmen verletzte, in die Startelf rückte, fiel der erste Darmstädter Eckball am ersten Pfosten auf den Kopf und von dort aus ins 96-Tor (18. Minute). Doch die Roten blieben weiter griffig in den Zweikämpfen und spielten sich Chancen heraus. In der 34. Minute dann die Belohnung: Cedric Teuchert erzielte nach Traumpass von Sebastian Kerk den Treffer zum 1:1. Der große tabellerische war nicht zu erkennen, 96 war das bessere Team in der ersten Hälfte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hannover das bessere Team. Nach einem Eckball traf 96 zum zweiten Mal in dieser Partie per Kopf, dieses Mal aber auf der richtigen Seite: Julian Börner (50.) erzielte seinen ersten Treffer für die Roten zum 2:1. Der SV Darmstadt fand jedoch zurück in die Partie, der eingewechselte Aaron Seydel (61.) glich nach einem Freistoß aus dem Halbfeld abermals per Kopf aus. Prinzipiell ein gutes Ergebnis für Hannover 96, doch an disem Sonntag war mehr gegen ein Topteam der 2. Bundesliga möglich. WIe habt ihr die Leistung der Roten gesehen? Verratete es uns uns gebt den Roten eure Noten.