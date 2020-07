Ende gut, alles gut? Oder: Wie steht ihr dazu, dass Hendrik Weydandt bei 96 bleibt?

Gut Ding will Weile haben: Am Montag hat Hendrik Weydandt nach einer gefühlten Ewigkeit einen neuen Vertrag bei Hannover 96 unterschrieben. Der alte war zum Ende dieser Saison ausgelaufen, der neue gilt bis zum 30. Juni 2023. Der Stürmer hat sich damit gewissermaßen ein vorträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht, er wird am Donnerstag 25.

Fader Beigeschmack oder völlig legitim?

Am Ende einer "Kaugummi-Vertragsverlängerung" steht ein mutmaßlich gut dotierter Kontrakt, für den sich 96 dem Vernehmen nach ordentlich streckt und bis an die selbst definierte Gehaltsobergrenze von 700.000 Euro geht; diverse Prämien kommen noch hinzu. Aber: Der (ehemalige) Märchenprinz bleibt.

Was möglicherweise bei einigen Fans der Roten bleibt, ist ein fader Beigeschmack, dass Weydandt den Verein, der ihm die Chance gegeben hat, zum Profi zu werden, so lange hat zappeln lassen. Oder findet ihr es vielmehr völlig legitim, bei einer solchen Konstellation (auslaufender Vertrag, Angebote, mögliche finanzielle Einbußen) ohne Hektik zu verhandeln?