Hannover 96 und die zwei Gesichter: Im Training Wahnsinn, aber im Spiel...

Im Training hui, im Pflichtspiel – nicht. Mirko Slomka glaubt an die Qualität im Kader, aber die bekommt 96 nicht im entscheidenden Moment auf den Rasen. Beispiele gibt es genug, das macht auch Slomka zu schaffen. „Wenn ich im Training sehe, was die alles können, ist das super“, sagt der Coach. Aber: „Die 90 Minuten auf dem Platz dürfen nicht eine so große Diskrepanz haben zwischen Training und Spiel.“