Keine schnelle Einigung zwischen 96 und Wolfsburg: Darum hakt es im Maina-Transferpoker

Keine Partei ist nun kurzfristig bereit, eine Brücke zu bauen. Mainas Vertrag in Hannover gilt noch zwei Jahre. Bis Oktober, zum Ende der Transferperiode, kann 96 komfortabel abwarten, bis Wolfsburg nachbessert. „Wenn es sein muss“, sagte Sportdirektor Gerhard Zuber, „dann bleibt der Linton einfach da.“ Am 31. Juli beginnt die 96-Vorbereitung mit einem Laktattest. Unwahrscheinlich, dass Maina bis zum ersten 96-Termin das schrille Wolfsburg-Grün tragen wird. Heute beginnt der VfL bereits mit dem Training – ohne Maina.

Sie sind sich schon ganz grün, der VfL Wolfsburg und Linton Maina (21). Aber bei Hannover 96 steht die Ampel noch auf Rot. Der VW-Klub möchte den 96-Turbo für die neue Saison aufbauen, um mehr Tiefe und Tempo ins Angriffsspiel zu bekommen. Knapp über 3 Millionen Euro plus eine Million Nachzahlung wollen sich die Wolfsburger die Nachrüstung kosten lassen. Hannover 96 fordert das Doppelte: 6 Millionen, dazu 2 Millionen Euro in Klauseln. Ein 4-Millionen-Graben trennt beide von einer schnellen Einigung.

96 gibt sich entspannt, Wolfsburg wartet ab

Vor dem 96-Trainingslager am 23. August sollte die Personalie allerdings geklärt sein. Dann möchte 96-Trainer Kenan Kocak den Kader zusammenhaben, mit dem er den Aufstieg in die Bundesliga schaffen will.

Der Wolfsburger Sportchef Jörg Schmadtke deutet an: „Wir werden uns Mitte August überlegen, was fahren wir noch hoch oder was lassen wir bleiben.“

Lässt Wolfsburg Maina bleiben, behält 96 einen schnellen und jungen Angreifer. „Wir sind da entspannt“, sagt Schmadtke. Der VfL konzentriert sich aktuell auf das Europa-League-Spiel am 5. August gegen Donezk. Sollte Wolfsburg ausscheiden, „werden wir schauen, wie wir was punktuell in unserem Kader verfeinern“, so Schmadtke.