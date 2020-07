Keine Option mehr für 96: Stürmer Cedric Teuchert schließt sich Union Berlin an

Nach einem Jahr bei Hannover 96, 23 Spielen, sechs Toren und vier Vorlagen in der 2. Bundesliga endet dieses Kapitel für Cedric Teuchert. Der 23-jährige Stürmer, den die Roten vom FC Schalke 04 für eine Saison ausgeliehen hatten, schließt sich laut Sky zur bevorstehenden Spielzeit dem 1. FC Union Berlin an, geht also künftig wieder im nationalen Oberhaus auf Torejagd.

Der frühere Jugendnationalspieler, ausgebildet beim 1. FC Nürnberg, erkämpfte sich bei 96 einen Stammplatz - und startete prima ins Jahr 2020. Es schien klar: Hannover will Teuchert halten, allerdings noch über die Höhe der ausgehandelten Kaufoption (1,5 Millionen Euro) verhandeln. Die Frist (30. April) ließ 96 verstreichen, nach dem Re-Start konnte Teuchert nicht an die alte Form anknüpfen. Dennoch blieb eine weitere Zusammenarbeit ein Thema.