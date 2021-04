Wer plant jetzt bei 96? Boss Kind will selbst Gespräche mit Spielern übernehmen 

Ei­gent­lich haben die Planungen für die nächste Saison längst begonnen. Mehrere Treffen hat 96-Chef Martin Kind dazu mit Sportchef Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak hinter sich gebracht. Es wurden Listen er­stellt, und mit Sebastian Ernst hat auch schon der erste Neue unterschrieben. „Wir haben vieles zu entscheiden und stellen alles auf den Prüfstand“, hatte Kind schon vor Wochen angekündigt. Anzeige Sportliche Endspiele für Kocak und Zuber An den Trainer und den Sportchef hatte er dabei nicht ge­dacht – sie waren feste Größen. Doch mittlerweile stehen Ko­cak und Zuber selbst auf dem Prüfstand. Gut möglich, dass sie schon in der kommenden Woche durch den Kind-TÜV fallen – und ihnen die Plakette zum Weitermachen verweigert wird. Sonntag spielt 96 in Bochum, drei Ta­ge später gegen Re­gens­burg und vier Tage danach in Sandhausen – und dann tschüss? Oder schon am Montag?

Die Unsicherheit kommt zur Unzeit – in der heißen Phase, in der richtungsweisende Entscheidungen für die neue Saison getroffen werden müssen. 96 steckt da­bei in der Planungsfalle: Einerseits drängt die Zeit. Andererseits werden ein neuer Sportchef und Trainer womöglich andere Vorstellungen haben als Zuber und Kocak. Wer soll gehen, wer bleiben? Vorerst laufen die Planungen jedoch normal weiter, heißt es bei Hannover 96. Die Aufgaben und Listen, er­stellt von Zuber und Kocak, sollen abgearbeitet werden. Unstrittig sind Festlegungen bei Spielern, deren Verträge auslaufen: Kingsley Schindler und Josip Elez werden verabschiedet, Genki Haraguchi auch. Bleibt es je­doch dabei, Patrick Twumasi und Simon Falette abzugeben? Soll Jaka Bijol erneut geliehen werden? Soll Linton Maina bleiben oder Geld einbringen? Die Verhandlungen mit Timo Hübers über einen neuen Vertrag müssen abgeschlossen werden. Welchen Sinn es macht, Zuber noch Gespräche mit Kandidaten führen zu lassen, obwohl der schon bald nicht mehr im Amt sein könnte, erschließt sich nicht. Kind selbst will auch Termine übernehmen. Spieler werden auch wissen wollen, wer künftig ihr Trainer sein wird. Ist es Kocak – oder Mister X? Lässt er at­trak­tiv-­of­fen­siv spielen wie Paderborns scheidender Trainer Steffen Baumgart oder hausbacken-defensiv?

Das ist der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2020/21 der 2. Bundesliga: Hannover 96 spielt in der aktuellen Zweitligasaison unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf, den HSV und Eintracht Braunschweig. ©