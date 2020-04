Unterschiedsspieler für den Endspurt: 96-Coach Kocak baut auf Teuchert und Maina

Mittagspause am Maschsee. Der Chef Kenan Kocak ließ am Dienstag mit seinen Assistenten Asif Saric und und Lars Barlemann aber die mittlerweile geöffneten Würstchen-, Kaffee- und Eiswagen links liegen, sie drehten stattdessen im Uhrzeigersinn eine Laufrunde.

Es wird sich noch viel ändern im 96-Sturm in der kommenden Saison. Aber für Trainer Kocak ist klar, mit wem er die aktuelle Serie beenden möchte. Mit Teuchert im Angriff – und mit Linton Maina. In den letzten fünf Spielen vor der Corona-Pause standen sie immer in der Startelf. Resultat: zehn Punkte, 10:4 Tore, ein Schnitt von zwei Punkten. Mit diesem Angriffsduo hat 96 die Quote eines Aufsteigers.

Maina und Teuchert spielten mal gemeinsame Doppelspitze, mal rückte einer raus, mal geht der andere auf die Spielmacherposition. Beide sind schwer vom Ball zu trennen und beide gehören zur Premiumkategorie „Unterschiedsspieler“.