96-Urgestein Michael Krüger kennt den gewaltigen Druck: "Hannover muss einfach besser sein"

Auch vor 30 Jahren startete der Bundesliga-Absteiger 96 miserabel und war nach sechs Spieltagen mit 2:10 Punkten (ein Sieg, fünf Niederlagen) sogar Zweitligaletzter. Trainer Slobodan Cendic wurde entlassen, Michael Krüger stabilisierte die Mannschaft und schloss die Saison auf Platz acht ab. Wie er das gemacht hat und was er 96 heute rät, sagt Krüger (65) im Interview.

Herr Krüger, der Absteiger 96 wurde 1989 in der 2. Liga anfangs gleich durchgereicht. Woran lag’s?

Man spricht ja nicht gern über Kollegen, aber das ist jetzt so lange her: Die Mannschaft hat meinen Vorgänger Slobodan Cendic mehr oder weniger abgelehnt. Da war schlechtes Klima. Ich kannte viele Spieler persönlich – und als die Anfrage kam, habe ich nicht lange gezögert. Mir war schon klar, dass die Mannschaft vom Potenzial her absolut nicht da un­ten hingehört.

Ist die aktuelle 96-Mannschaft auch besser, als es der Tabellenstand aussagt?

Wenn man sich die Namen anschaut, auch die, die zu­letzt dazugekommen sind wie Aogo und Stendera, dann muss man sagen: Sie muss einfach besser sein. Auf der anderen Seite kann man auch nicht von einer vernünftigen Vorbereitung sprechen. Dieser Schritt zurück in die 2. Liga mit Bundesligaspielern, die aber eigentlich auch nicht die richtige Bundesliga-Qualität haben, sonst wären sie ja nicht abgestiegen, dieser Schritt ist ganz schwierig.

Wo haben Sie denn damals angesetzt, damit 96 nicht auch noch aus der 2. Liga absteigt?

Ich habe versucht, zu den Spielern eine Beziehung aufzubauen. Mit vielen Gesprächen. Es kam mir natürlich zugute, dass ich mit Bernd Dierßen noch kurz bei Arminia zusammengespielt hatte. Da waren ja gestandene Leute drin: Basti Hellberg, Frank Pagelsdorf, Karsten Surmann, Karl-Heinz Geils, Siggi Reich, den wir im Winter aus finanziellen Gründen auch noch verkaufen mussten. Nähe zu den Spielern war mir wichtig, sie locker machen, dass sie Vertrauen gewinnen. Ich glaube, dass das heutzutage schwerer ist als damals.