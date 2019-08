Hannover 96: Urgestein Thorsten Meier hört als Stadionchef auf

Am Samstag gegen Fürth ist Thorsten Meier dann zum letzten Mal mit Walkie Talkie unterwegs, um die Abläufe im Stadion rund ums Zweitligaspiel von 96 gegen Fürth zu überwachen. Meier arbeitet in Zukunft auch nicht mehr im Sportbereich – er wechselt nicht den Klub, dazu ist er zu sehr 96-Fan.

Das 96-Stadion am Maschsee wurde 1954 eröffnet – und seither mehrfach umgebaut. ©

Wechsel erinnert an Chattons Abgang bei den Recken

Gegenüber dem SPORTBUZZER wollte sich Meier nicht weiter zu Hintergründen äußern, aber er bestätigte den Jobwechsel. Die Geschichte erinnert entfernt an den Job-Wechsel von Benjamin Chatton 2018, der vom Manager des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf in den Kulturbereich zu Hannover Concerts wechselte.

Meier war unter anderem an den Stadion-Planungen zur WM 2006 beteiligt und stieg in den Folgejahren in Ansehen und Einfluss. Bei allen Managern und auch bei 96-Chef Martin Kind galt er als Vertrauter, der stets das Wohl des Klubs im Auge. Ein Nachfolger für Meier soll bereits feststehen.