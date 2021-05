JETZT ABSTIMMEN: Wie würdet ihr 96 zum Saisonabschluss gegen Nürnberg aufstellen?

Das letzte Auswärtsspiel der Saison hat Hannover 96 erfolgreich bestritten, für einen halbwegs versöhnlichen Ausklang der Spielzeit 2020/21 soll am Sonntag (15.30 Uhr) noch ein Dreier im letzten Auftritt der Runde in der HDI-Arena gegen Nürnberg her. Klar ist: Kenan Kocak muss bei seinem Abschied umstellen.

Anzeige

Jaka Bijol (muskuläre Probleme) und Martin Hansen (privat) können nicht wie in St. Pauli in der Startelf stehen. Der Einsatz von Marvin Ducksch (Sprunggelenk) ist fraglich. Darüber hinaus fehlen Michael Esser, Dominik Kaiser, Baris Basdas und Marcel Franke. Wie würdet ihr 96 ins Kräftemessen mit dem Club schicken?