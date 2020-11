Mit Franke und Twumasi: So würdet ihr 96 in Würzburg ins Rennen schicken

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge will 96 bei den Würzburger Kickers (Sonntag, 13.30 Uhr) zurück in die Erfolgsspur - auch, um den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Wir wollten vorab von Euch wissen, mit welchem Personal 96 antreten sollte. Hier ist das Ergebnis.