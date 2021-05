JETZT ABSTIMMEN: Wie würdet ihr 96 im Heimspiel gegen Darmstadt aufstellen?

Hannover 96 empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) den SV Darmstadt in der heimischen HDI-Arena. 96-Trainer Kenan Kocak kann nach der 2:4-Niederlage beim SV Sandhausen und der Pokalpause zuletzt wieder auf seinen Abwehrchef Timo Hübers zurückgreifen. Ob Hübers nach überstandener Verletzung schon wieder ein Kandidat für die 96-Startelf ist? Schließlich fällt neben Franck Evina am Freitagabend nur Innenverteidiger Marcel Franke aus.

Etwas mehr defensive Stabilität als noch im Hartwaldstadion wäre gegen den besten Torschützen und gleichzeitigem Top-Scorer der Liga, Serdar Dursun, der zuletzt einen Doppelpack erzielte beim 3:1-Sieg der Lilien gegen den Spitzenreiter aus Bochum, jedenfalls wünschenswert. Denn auch wenn es für Hannover 96 schon lange nicht mehr um den Aufstieg geht, ist eine möglichst gute Endplatzierung nicht nur sportlich sondern vor allem monetär erstrebenswert. Und bei einem Sieg über den SV würde sich 96 in der Tabelle vor die Darmstädter schieben. Doch mit welcher Startelf soll dieses Unterfangen gelingen? Stimmt jetzt für eure 96-Wunschelf ab!