Neustart nach 77 Tagen: Mit welcher Elf soll Hannover 96 in Osnabrück beginnen? 

Wenn der Anpfiff beim Auswärtsspiel von Hannover 96 am Samstag in Osnabrück ertönt, wird es 77 Tage her sein, dass die Mannschaft von Kenan Kocak zuletzt um Punkte in der 2. Bundesliga gekämpft hat. Damals gab es ein 3:0 in Nürnberg. Auf die siegreiche Elf kann der Trainer nicht komplett bauen. Wie würdet ihr aufstellen?