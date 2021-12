JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Elf soll 96 ins Nordduell mit dem HSV gehen?

Der HSV kommt nach Hannover - und aktuell ist es auch wieder so, dass die Rothosen als Favorit zu den Roten reisen. Nach der Trennung von Jan Zimmermann wird 96 am Sonntag (13.30 Uhr, HDI-Arena) von U23-Coach Christoph Dabrowski betreut, der Tabellen-16. braucht dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis. So viel ist klar.

Unklar ist hingegen, ob der Interimstrainer beim Personal etwas wagt und die Startelf ein wenig durchschüttelt. Abgesehen von den gesperrten Sebastian Ernst (fünf gelbe Karten) und Julian Börner (Rot) sowie Torhüter Ron-Robert Zieler, der in dieser Woche wieder ins Training auf dem Platz eingestiegen ist, steht ihm der gesamte Kader zur Verfügung. Es sieht nicht danach aus, als würden Talente aus der Reserve aufrücken.