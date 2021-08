JETZT ABSTIMMEN: Welche Elf soll für 96 im Pokal in Norderstedt beginnen?

Ist schon eine ganze Weile her, das letzte Pflichtspiel der ersten Mannschaft von Hannover 96 in Norderstedt. Am 2. Spieltag der Aufstiegssaison 1997/98 waren die Roten in der damals drittklassigen Regionalliga Nord (noch mit Ricklingen und Arminia) zu Gast beim 1. SC und gewannen mit 1:0. Die Fußballabteilung wurde 2003 eigenständig im FC Eintracht Norderstedt 03 - und jetzt kommt's nach vielen Jahren zum Wiedersehen.

In der 1. Runde des DFB-Pokals ist 96 beim jetzt viertklassigen Regionalligisten zu Gast. Jan Zimmermann hat bereits früh verraten, dass Martin Hansen zwischen den Pfosten stehen wird, klar ist auch, dass Neuzugang Julian Börner direkt in der Innenverteidigung spielen wird. Wie würdet ihr es halten? Im Pokal beim unterklassigen Gegner ein bisschen experimentieren oder die vermeintlich stärkste Elf aufbieten?