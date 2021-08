JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Startelf soll 96 bei Darmstadt 98 beginnen?

Mit dem 1:0 gegen Heidenheim ist 96 im letzten Heimspiel endlich der erste Saisonsieg gelungen. Am Samstag geht es für die Roten auswärts weiter, Gastgeber ist der SV Darmstadt 98, Anpfiff am Böllenfalltor um 13.30 Uhr. Die Gastgeber stehen in der Tabelle zwar fünf Plätze vor der Mannschaft von Jan Zimmermann, das aber nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. Es geht noch sehr eng zu...

Never change a winning team - diesem Motto kann der 96-Coach nicht folgen, denn Marvin Ducksch ist jetzt Bremer. Niklas Hult und Sebastian Stolze werden weiterhin fehlen. Mit Luka Krajnc gibt es einen neuen Spieler in Hannovers Aufgebot. Mit welcher Mannschaft würde ihr die Aufgabe bei den Lilien angehen?