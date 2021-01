Jetzt abstimmen: Welche 96-Startelf würdet ihr in Nürnberg aufbieten?

So viel ist schon vor dem Anpfiff klar: Die Startelf von Hannover 96 wird in Nürnberg eine andere sein als zuletzt. Mit Marcel Franke, Simon Falette und Jaka Bijol fehlen gleich drei Defensivkräfte. Wie würdet ihr die Roten anstelle Kenan Kocaks beim Auftritt in Franken um- und aufstellen?