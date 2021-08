Mit Muslija und Maina: So würdet ihr 96 in Darmstadt starten lassen

Die Neuen sind noch keine Option: Tom Trybull darf noch nicht, für Luka Krajnc und Gaël Ondoua käme eine Einsatz nach so kurzer Zeit in Hannover noch zu früh - die SPORTBUZZER-User setzen bei der Wunschaufstellung für die Partie in Darmstadt (Samstag, 13.30 Uhr) auf bewährtes Personal: von Zieler im Tor bis Weydandt in der Spitze.

Am nächsten dran war noch Maximilian Beier, der Leihstürmer aus Hoffenheim, der in der Gunst der Fans offenkundig durchaus hoch steht. Letztlich hatten jedoch Linton Maina und Florent Muslija für die beiden Positionen auf den Flügeln die Nase vorn. Aber seht selbst...