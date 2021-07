JETZT ABSTIMMEN: Wie würdet ihr 96 im Heimspiel gegen Rostock aufstellen?

Never change a winning team. Nun hat 96 in Bremen nicht gewonnen, aber beim 1:1 eine wirklich gute Leistung geboten. Kein Grund also, die Startelf zu verändern, oder? "Es gibt immer Überlegungen - bezüglich des nächsten Gegner, der Trainingsleistungen der Spieler, wer ist in welcher Form, wer drängt sich auf, wer hat nicht so gut trainiert", sagte Coach Jan Zimmermann auf der PK vor der Partie am Samstag gegen Rostock.

Abwarten. Lawrence Ennali soll am Freitag wieder normal trainieren können, nichts Ernstes mit seinem Oberschenkel also, wie zunächst zu befürchten gewesen ist. Aus dem Kader stehen Zimmermann gegen den Aufsteiger von der Ostseeküste also lediglich Franck Evina und Tim Walbrecht nicht zur Verfügung. Wie würdet ihr an seiner Stelle aufstellen?