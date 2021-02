Jetzt abstimmen: Welche 96-Startelf würdet ihr gegen Greuther Fürth aufbieten?

Die Franken kommen, und sie sind gut drauf. Hannover 96 hat also eine schwierige Hausaufgabe zu lösen, wenn am Samstag (13 Uhr) Greuther Fürth zu Besuch ist. Die von Stefan Leitl gecoachten Gäste sind Tabellenzweiter, gehören mit 42 Zählern zum punktgleichen Führungsquartett der 2. Bundesliga. Die Roten sind derzeit Siebter - und nach Lage der Dinge raus aus dem Rennen um den Aufstieg.

Wenn nicht um eine Resthoffnung so geht es doch zumindest um ein möglichst gutes Abschneiden in der "Fernsehtabelle", nach der die TV-Gelder verteilt werden. Verzichten muss 96-Trainer Kenan Kocak auf Abwehrchef Timo Hübers, auch Hendrik Weydandt steht noch nicht wieder zur Verfügung. Noch offen war am Donnerstagmittag, ob Simon Falette suspendiert wird, nachdem er am Mittwoch im Training auf Mitspieler losgegangen war.