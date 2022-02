JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Elf soll 96 gegen Darmstadt beginnen?

Hannover 96 gerät im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga wieder stärker in Zugzwang: Noch gibt es ein kleines Polster auf Relegationsplatz 16, doch bei einer Niederlage am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Tabellenführer Darmstadt 98 und Erfolgen der Konkurrenz, könnte dieses bedrohlich schrumpfen.

Immerhin: Auch die Lilien hatten zuletzt nichts zu lachen, kassierten gegen den HSV eine 0:5-Klatsche. Und ebenfalls positiv: Julian Börner hat seine Gelbsperre abgesessen und ist bei den Roten zurück an Bord. Er dürfte in der Innenverteidigung gesetzt sein. Welche Mitspieler würdet ihr ihm an die Seite stellen?