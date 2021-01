User-Aufstellung: Welche 96-Startelf würdet ihr gegen den SV Sandhausen aufbieten?

Nach einer Mini-Weihnachtspause geht es für Hannover 96 im ganz frischen Jahr 2021 direkt wieder in die Vollen. Am Sonntag (13.30 Uhr) ist der SV Sandhausen zu Gast in der HDI-Arena, in der 2. Bundesliga stehen am 14. Spieltag einmal mehr drei begehrte Punkte auf dem Spiel. 96 hat davon bisher 17 eingesammelt, Sandhausen gerade einmal elf. Keine Frage, beide Mannschaften hatten sich vor der Saison sicherlich den ein oder anderen Zähler mehr erhofft.

96-Coach Kenan Kocak trifft zum zweiten Mal auf seinen Ex-Klub, das Ziel ist natürlich ein Heimsieg. Wie er diese Aufgabe angeht, steht noch nicht fest. Aber das ist an dieser Stelle auch nicht die Frage. Wie würdet ihr 96 aufstellen, um die drei Punkte in Niedersachsen Landeshauptstadt zu behalten?