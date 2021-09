Mit Franke statt Krajnc: So würdet ihr 96 gegen Sandhausen ins Spiel schicken

Die Zuversicht bei den SPORTBUZZER-Usern ist groß vor dem Heimspiel von 96 gegen den SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr): 95 Prozent glauben an einen Sieg gegen das Kellerkind, das gerade seinen Trainer gewechselt hat. Ein Prozentpunkt mehr wäre natürlich noch passender gewesen, aber sei es drum. Der dritte Dreier am Stück scheint greifbar nahe.

Aber etwas tun müssen die Roten dafür schon, die Punkte werden ihnen nicht einfach so in die Hände fallen. Dafür sorgen, dass es mit dem erwarteten wie erhofften Heimsieg klappt, soll weitgehend bewährtes Personal - jedenfalls wenn es nach den Teilnehmern an unserer Umfrage geht.