JETZT ABSTIMMEN: Welche 96-Elf soll beim Saisonauftakt in Bremen spielen?

Wie schlägt sich Hannover 96 in dieser wirklich extrem prominent besetzten 2. Bundesliga? Einen ersten Hinweis darauf bekommen die Fans der Roten am Samstagabend, wenn die Mannschaft von Neu-Trainer Jan Zimmermann es auswärts mit Absteiger Werder Bremen aufnimmt. Anpfiff an der Weser am 1. Spieltag der Saison 2021/22 ist um 20.30 Uhr.

In den Testspielen ist einiges ausprobiert worden, die ein oder andere Baustelle unübersehbar geblieben. Zimmermann erwägt offenbar sogar einen Systemwechsel vom präferierten 4-3-3 zum 4-2-3-1. Mit welcher Startelf würdet ihr die Auftaktaufgabe an der Weser an seiner Stelle angehen?