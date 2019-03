Hannover 96: So sieht die User-Elf aus, der Ihr noch den Klassenerhalt zutraut

Dieter Schatzschneider verriet dem SPORT BUZZER vergangene Woche, dass er in der zweiten Halbzeit der Heimpartie von Hannover 96 gegen Bayer 04 Leverkusen eine Mannschaft gesehen habe, von der er fest glaube, dass sie den Relegationsplatz packe . Der ehemalige Stürmer beobachtete endlich wieder "eine richtige Mannschaft, in der jeder für jeden rennt". Stünden "die Richtigen auf dem Platz", sei "mit dieser Mannschaft viel möglich", so der 60-Jährige.

Schatzschneider und User sind sich fast einig

Gut, nun setzte es am vergangenen Wochenende eine 1:3-Niederlage beim FC Augsburg, einem direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt, doch rein rechnerisch ist bei einem Sieg nach der Länderspielpause über den FC Schalke 04 mit seinem neuen alten Trainer Huub Stevens noch immer alles möglich. Genau aus diesem Grund wollten wir von Euch wissen, welcher 96-Startelf Ihr es zutrauen würdet, sich noch aus dem Abstiegsstrudel zu befreien. Rund 1.000 Teilnehmer haben abgestimmt.

Und siehe da: Ganz so weit auseinander liegen unsere User und Dieter Schatzschneider gar nicht. Nur in drei Personalien unterscheiden sich die Schatzschneider- und User-Elf, wobei auch "Schatto" in Nicolai Müller, den Ihr in eure Elf für den Klassenerhalt anstelle von Genki Haraguchi gewählt habt, einen Spieler sieht, der Hannover 96 helfen wolle. Ansonsten habt Ihr euch für Felipe und Oliver Sorg statt Kevin Wimmer und Julian Korb entschieden. Welche acht weiteren 96-Profis Ihr neben den drei genannten in eure 96-Startelf für den Klassenerhalt berufen habt, das erfahrt Ihr in der Galerie.