EURE NOTEN, BITTE: Wie bewertet ihr die 96-Profis nach dem 3:0 auf St. Pauli?

Der FC St. Pauli, er liegt den Roten ganz offensichtlich. Der Lieblingsgegner der vergangenen Jahre war es für Hannover 96 auch am 23. Spieltag der Saison 2021/22, mit 3:0 (1:0) setzte sich die aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft von Christoph Dabrowski bei den Kiezkickern durch - und das am Ende auch absolut verdient.

Eminent wichtige drei Zähler für 96 im Kampf um den Kassenerhalt also - und nun seid ihr, wie gewohnt, an der Reihe: Wie habt ihr die Leistung von Kapitän Franke & Co. gesehen? Vergebt hier eure Noten...