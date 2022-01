Lohn für die Null: So habt ihr die 96-Profis für die Partie in Rostock benotet

Re-Start geglückt, wenngleich es beim Auftakt in die zweite Saisonhälfte bei Hannover 96 doch einigermaßen rumpelte - allen voran in der ersten Halbzeit. Am Ende steht beim Tabellennachbarn Hansa Rostock jedoch ein 1:0-Auswärtssieg, die drei Punkte sind im Sack und die Mannschaft von Christoph Dabrowski hat sich erst einmal wichtige Luft verschafft.

Dass es spielerisch an der Ostsee sicherlich nicht die beste Saisonleistung war, lässt sich auch ganz gut an den Noten ablesen, die die SPORTBUZZER-User nach dem Abpfiff verteilt haben. Abgesehen von Siegtorschütze Linton Maina kam dann doch die Defensive der Roten deutlich besser bei ihnen weg als die Offensive...